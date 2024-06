Stiri pe aceeasi tema

- In primele cinci luni ale acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat peste 11.000 de controale antifrauda, cu implicatii fiscale in crestere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anuntat, luni, Ministerul Finantelor. Sanctiunile contraventionale,…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de azi un proiect de act normativ care modifica și completeaza Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Proiectul are ca scop consolidarea capacitații instituționale a ANAF, reorganizarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala…

- Ministerul Finanțelor și Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) prezinta raportul lunii aprilie al acțiunilor intreprinse de catre direcțiile de specialitate din cadrul ANAF și rezultatele pe care acestea le-au generat. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor,…

- Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport . Sistemul national e-Transport este special creat pentru lupta impotriva diverselor forme de frauda si evaziune fiscala care pot aparea in domeniul transporturilor rutiere de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța ca a publicat un ghid privind tratamentul fiscal care se aplica veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala. Ghidul realizat de specialiștii ANAF se adreseaza tuturor persoanelor…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta anunta organizarea unei licictatii pentru valorificarea bunurilor detinute de One Star Security SRL. Ramona Cristina Gheorghe este asociat unic. Administratorul firmei este Ionut Tufa. Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare…

- Ministerul Finantelor va propune prorogarea pana la 15 aprilie 2024 a termenului pana la care microintreprinderile trebuie sa anunte autoritatile fiscale despre aplicarea sau iesirea din sistemul de impunere pe venituri, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). „Pentru analiza stabilirii…