- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala…

- Ministerul Finantelor anunta, miercuri seara, ca, in luna aprilie, actiunile de control ale ANAF au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. S-au facut aproape 5.000 de controale si au fost trimise contribuabililor aproape 3..000 de notificari, care au vizat riscuri fiscale de 2 miliarde de lei.…

- ”In vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile de control fiscal, desfasoara in prezent, doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea cu contribuabilul de la distanta: emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta…

- ”In vederea informarii tuturor contribuabililor ce realizeaza transporturi nationale cu risc fiscal ridicat si transporturi internationale, Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport, o componenta importanta in digitalizarea…

- Calendar obligații fiscale in luna aprilie 2024. Termene la ANAF pentru declarații, situații și impozite. Formulare Calendar obligații fiscale in luna aprilie 2024. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) informeaza contribuabilii privind obligațiile fiscale cu termen in aprilie. Contribuabilii…

- Ministerul Finantelor extinde perioada in care nu sunt aplicate sanctiuni pentru nerespectarea termenului-limita de cinci zile lucratoare prevazut pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, pana la 31 mai 2024, arata comunicatul de presa al institutiei.…

- Procesul de digitalizare a raportarilor fiscale a intrat, de la 1 ianuarie 2024, intr-o noua etapa, ca urmare a noilor reglementari publicate in luna decembrie a anului trecut. Prin acestea, autoritațile fiscale au adus schimbari importante in sistemele RO e-Factura și RO e-Transport. De asemenea,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza din nou asupra campaniilor de mesaje false transmise in numele sau, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza.„Reiteram…