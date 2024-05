Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de azi un proiect de act normativ care modifica și completeaza Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Proiectul are ca scop consolidarea capacitații instituționale a ANAF, reorganizarea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca declarațiile vamale tiparite sunt istorie, de astazi! Un sistem nou de declarare a marfurilor a intrat in vigoare și promite sa mișcoreze timpii petrecuți in vami. Romania spune de astazi adio declarațiilor vamale tiparite pe…

- Ministrul Finantelor anunța surpriza lunii februarie: Ce se intampla cu incasarile Fiscului Luna februarie a acestui an va aduce o surpriza placuta in ceea ce priveste programul de incasari al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile in care, de obicei, aceasta luna este cea mai…