Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, invitat la emisiunea Briefing de la Digi24, nu exclude o candidatura la prezidențiale dar ca spera mai intai la un scor bun la alegerile europarlamentare. Totuși, el spune ca este „aproape clar pentru toata lumea ca PNL va avea candidat”.

- Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale.”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si voi proceda…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca partidul este suveran și daca ii va solicita acest lucru, va proceda ca atare, conform News.ro.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre candidatura la alegerile prezidentiale, ca daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si va proceda ca atare. Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale. ”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii…

- Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale.”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si voi proceda…