- Vladimir Putin va putea calatori in Elveția, Europa, fara a fi arestat. Președintele Rusiei ar putea lua parte la posibile negocieri, in ciuda mandatului emis de Curtea Penala Internaționala, potrivit președintei Viola Amherd. Declarația a fost facuta dupa summitul consacrat pacii in Ucraina, gazduit…

- Președinta Maia Sandu a participat, ieri, la Summitul pentru pace in Ucraina, alaturi de Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și Președinta Elveției, Viola Amherd, gazda evenimentului. Șefa statului a menționat ca, in Elveția, impreuna cu liderii din 100 de țari și organizații internaționale discuta…

- Președinta țarii, Maia Sandu impreuna cu liderii din 100 de țari participa la Summitul pentru pace in Ucraina, alaturi de Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și Președinta Elveției, Viola Amherd.

- Președintele moldovean, Maia Sandu, a declarat, la summitul pentru pace care are loc in Elveția, ca pacea Ucrainei este pacea Moldovei, reafirmand angajamentul de neclintit al Moldovei pentru restaurarea pacii in Ucraina și in Europa”.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit in Elveția pentru a participa la summitul pentru pace. Ea a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter). „Astazi, la Summitul pentru Pace din Ucraina, reafirmam angajamentul ferm al Moldovei pentru pace”, a scris…

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Președintele american Joe Biden nu va participa la „Summitul pentru Pace” in Ucraina, care va fi gazduit de Elvetia la jumatatea acestei luni. Casa Alba a anunțat ca la acest summit va participa vicepreședintele Kamala Harris.