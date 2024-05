Guvernul a modificat Hotararea privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, introducand elemente care sugereaza noile obiective. Astfel, inspectorii vor pleca in controale dotați cu pistoale cu electroșocuri și spray-uri paralizante, declarand razboi micilor evazioniști. In ce privește marea evaziune, aceasta poate dormi liniștita, pentru ca pana și Direcția generala a marilor contribuabili […] The post Razboi in toata regula. Pistoale cu electroșocuri pentru combaterea evaziunii fiscale first appeared on Ziarul National .