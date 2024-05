Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat in luna mai a.c, la un singur agent economic, venituri de peste 100 milioane de lei provenind din tranzacții cu monede virtuale care au fost omise de la declarare. Astfel au fost stabilite obligații fiscale…

- ANAF anunta, joi, ca a descoperit un prejudiciu de peste 10 milioane de lei la o firma din domeniul tranzactiilor cu monede virtuale. Compania a omis sa declare venituri de 100 de milioane de lei. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja. Era insoțit tot de un minor ”Inspectorii…

- Venituri nedeclarate de peste 100 milioane de lei, din tranzacții cu monede virtuale, descoperite de inspectorii Antifrauda Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat venituri nedaclarate, de peste 100 milioane de lei, din tranzacții cu monede…

- Actiunile de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) din aprilie 2024 au diminuat pierderea fiscala cu peste 430 milioane lei, potrivit raportului asupra actiunilor intreprinse de directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatelor pe care acestea le-au generat. Astfel,…

- Cum numai la noi se poate intampla, manelistul milionar Nicolae Guța a fost rasplatit cu donații de 200.000 de euro de pe urma unor intervenții muzicale live pe TikTok, urmarite de 80.000 de internauți. Acesta susține ca a ramas doar cu 50.000 de euro dupa ce platforma l-a impozitat. In doar patru…

- Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) desfasoara, in perioada 29 februarie - 8 martie 2024, activitati de monitorizare si control a contribuabililor care activeaza in domeniul comertului cu plante ornamentale si flori, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare…

- • Inspectorii antifrauda vor avea drept de portarma Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) presupune ca activitatea economica ilicita sa fie urmarita de serviciile teritoriale judetene, in prezent fiind urmarita de cele care functioneaza la nivel regional, a declarat ministrul…

- Ministrul Finantelor anunța surpriza lunii februarie: Ce se intampla cu incasarile Fiscului Luna februarie a acestui an va aduce o surpriza placuta in ceea ce priveste programul de incasari al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile in care, de obicei, aceasta luna este cea mai…