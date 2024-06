Pe motiv ca nu au putut sa obțina aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli in termenul de 150 de zile instituit prin act normativ, 58 de societați cu capital de stat risca sa ramana fara bani. Mai mult, cei care nu pot justifica motivele intarzierii vor fi amendați cu sume de pana la 60.000 de […] The post Ministerul Finanțelor trece la represalii. 58 de societați de stat, taiate de la finanțare first appeared on Ziarul National .