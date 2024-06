Stiri pe aceeasi tema

- Inființarea salilor de detenție și exmatricularea elevilor sunt doua dintre cele mai importante, dar și controversate prevederi ale noului Statut al Elevilor, proiect lansat in dezbatere publica de Ministerul Educației.

- Parintii din Gorj care si-ar fi vandut baiatul de 6 ani, in Germania, pentru 1.000 de euro, isi vor copiii inapoi. Familia a dat in judecata Protectia Copilului pentru a-i recupera. De doua saptamani, de cand copilul a fost adus inapoi in tara de la cetateanul german, el si fratii lui, de 3 si 8 […]

- Simona Patruleasa a luat decizia sa iși mute fiica de la școala de stat la una privata. Prezentatoarea a dezvaluit care sunt motivele pentru care a dorit aceasta schimbare, dar și cum iși educa fetița in varsta de 12 ani.Simona Patruleasa, cunoscuta prezentatoare de știri de la Kanal D, este o mama…

- Cristina Batlan și Petru, iubitul ei, sunt logodiți de un an de zile. Intr-un interviu pentru unica.ro, femeia de afaceri a recunoscut ca nu are inca planuri de casatorie cu partenerul. Anul trecut s-a aflat ca vedeta Cristina Batlan s-a logodit in secret. Petru, iubitul ei, a cerut-o in casatoriei…

- In urma cu trei ani, Daniel Buzdugan a luat o decizie importanta pentru cei doi copii ai sai, optand pentru transferul lor de la o școala privata la una de stat. Alegerea lui Buzdugan a ridicat intrebari și speculații, iar popularul prezentator de radio a dorit sa ofere o explicație pentru hotararea…

- Fiica unui deputat PAS, fiul unui deputat socialist și fiul unui fost deputat democrat ar fi fost reținuți pentru corupție. Aceștia sint inspectori vamali in cadrul aeroportului și sint banuiți ca primeau pina la o mie de dolari de la pasageri ca sa le permita sa introduca și sa scoata ilegal din țara…

- Andreea Esca sarbatorește astazi, alaturi de familia ei, Paștele Catolic. Anul acesta, prezentatoarea a decis sa nu mai celebreze Invierea Domnului acasa, ci la Sighișoara. Daca in alți ani obișnuia sa serbeze Paștele Catolic acasa sau in Franța, la familia soțului ei, Andreea Esca a organizat anul…

- Dinu Maxer recunoaște ca nu a avut o relație prea apropiata cu mama lui. Parinții au divorțat cand el era doar un copil și i-a fost dificil sa aleaga, la acel moment, in grija cui iși dorește sa ramana.