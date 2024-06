Stiri pe aceeasi tema

- O țara din Europa, pe care mulți romani o viziteaza anual, este sub atenționare de furtuni puternice. Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de calatorie pentru Landul Bavaria. Atenționare de calatorie pentru romani Potrivit MAE, cetațenii romani care se afla,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste, vineri seara, recomandarea adresata cetatenilor romani de a evita orice calatorie in Israel, Palestina, Liban si Republica Islamica Iran. In contextul evolutiilor de securitate din regiune, MAE le transmite romanilor sa evita orice calatorie in Statul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește, vineri seara, recomandarea adresata cetațenilor romani de a evita orice calatorie in Israel, Palestina, Liban și Republica Islamica Iran. In contextul evoluțiilor de securitate din regiune, MAE le transmite romanilor sa evita orice calatorie in Statul…

- In contextul evolutiilor de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe MAE reaminteste recomandarea adresata cetatenilor romani de a evita orice calatorie in Statul Israel, Palestina, Republica Libaneza si Republica Islamica Iran.Potrivit MAE, detalii cu privire la avertismentele de calatorie…

- Alerta de calatorie in Orientul Mijlociu. Astfel, avand in vedere situația de insecuritate din Orientul Mijlociu generata de razboiul din Israel, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor Republicii Moldova care se afla sau planifica sa calatoreasca in regiune, in special in țari ca Liban,…

- Sunt vești proaste pentru cei care vor sa mearga in Grecia in zilele urmatoare! Este alerta de calatorie! Acest lucru se intampla din cauza incendiilor de padure. Iata ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE)!

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice si al Protectiei Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 risc foarte mare de incendiu.Astfel, in zilele de 7, 8…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, o alerta de calatorie pentru romanii care merg in Ungaria zilele acestea, cand se sarbatoresc Paștile catolice, informeaza Mediafax. MAE informeaza, joi, cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Ungaria, ca…