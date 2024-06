Jandarm roman, gasit impuscat mortal la ambasada Turkmenistanului din Bucuresti

Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impuscat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locatiei. Jandarmul avea o plaga impuscata, in zona pieptului, iar anchetatorii sustin… [citeste mai departe]