Cum numai la noi se poate intampla, manelistul milionar Nicolae Guța a fost rasplatit cu donații de 200.000 de euro de pe urma unor intervenții muzicale live pe TikTok, urmarite de 80.000 de internauți. Acesta susține ca a ramas doar cu 50.000 de euro dupa ce platforma l-a impozitat. In doar patru ore, in urma live-urilor, celui candva supranumit ”regele manelelor” i-au intrat in cont o adevarata avere, și asta din dedicații și interpretari ad-hoc, cu formația sa. Fapt de-a dreptul incredibil, caci ”generozitatea” istorica a fanilor cantarețului i-a facut curioși și i-a activat și pe inspectorii…