Actiunile de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) din aprilie 2024 au diminuat pierderea fiscala cu peste 430 milioane lei, potrivit raportului asupra actiunilor intreprinse de directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatelor pe care acestea le-au generat. Astfel, in luna aprilie 2024, in vederea cresterii conformarii voluntare la declarare, ANAF a […]