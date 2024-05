Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin structurile de control fiscal, desfașoara, in prezent, doua tipuri de […] The post ANAF a recuperat 430 milioane lei, in controalele antievaziune, din aprilie appeared first on Puterea.ro .