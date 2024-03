Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre zero… Iar pana acum o saptamana statea pe cai mai și spera sa caștige de la Romania 6,7 miliarde de dolari in procesul Roșia Montana. Conform comunicatului, cele 2 milioane de dolari vor fi epuizaete pana in mai 2024 in cadrul activitaților normale. Compania are in vedere sa efectueze o analiza imediata…