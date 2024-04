Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- Compania Gabriel Resources spune intr-un comunicat ca analizeaza decizia impreuna cu consilierii sai juridici pentru a-si evalua optiunile, luand in calcul inclusiv posibilitatea de a contesta decizia prin intermediul procedurii de anulare prevazute de Conventia ICSID."Consideram ca decizia majoritatii…

- Compania canadiana Gabriel Resources a anunțat ca analizeaza posibilitatea contestarii deciziei Tribunalul Internațional de la Washington, care a adus caștig de cauza Romaniei, in dosarul exploatarii aurului de la Roșia Montana, potrivit unui comunicat citat de G4media.Gabriel Resources susține ca decizia…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- Profesorul in economie Cristian Paun susține ca situația aurului și argintului de la Roșia Montana este una cu potențiale consecințe grave pentru populația Romaniei. Cu aproximativ 300 de tone de aur și 1500 de tone de argint inca in pamant, se estimeaza ca fiecare cetațean roman ar putea fi obligat…

- Liderul REPER, Dacian Ciolos, impreuna cu alti eurodeputati, parlamentari si activisti civici, i-a solicitat duminica premierului Marcel Ciolacu sa publice integral toate documentele din cazul Rosia Montana și decizia Tribunalului international, care este așteptata pe data de 10 februarie, scrie Agerpres.…

- Speculațiile din jurul rezultatului procesului intentat de Gabriel Resources statului roman creat nervozitate pe piața de capital. Acțiunile companiei miniere Gabriel Resources au inregistrat o creștere spectaculoasa de aproape 30% in doar doua zile, joi și vineri, la bursa din Toronto, Canada. Aceasta…

- Romania ar putea fi obligata sa plateasca cel puțin doua miliarde de dolari canadienilor de la Gabriel Resources in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID). Decizia este așteptata pe…