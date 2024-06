Un jandarm a fost găsit mort la Ambasada Turkmenistan din Bucureşti. Bărbatul s-ar fi sinucis Jandarmul pazea ambasada Turkmenistanului din Capitala și a fost gasit de catre colegi. Aceștia au constatat ca jandarmul se afla in postul de paza și nu se mișca.Aceștia s-au apropiat catre acesta, momentt in care au observat ca are o plaga impușcata la nivelul pieptului și nu mai prezenta semne vitale.Ulterior, echipajul medical sosit la fața locului a confirmat decesul. In ultimii cinci ani, acesta a fost declarat "apt psihologic" in urma susținerii evaluarilor periodice, nefiind consemnate aspecte problematice care sa necesite includerea in programe de monitorizare. De asemenea, ultima testare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

