- Polițistul din Botoșani, lovit de o mașina in timp ce dirija circulația, se afla in stare grava la spital. Barbatul se zbate intre viața și moarte, dupa ce a ajuns la unitatea medicala in coma.

- Un polițist din cadrul Poliției Orașului Flamanzi, a fost lovit, in mod accidental, de o mașina, in timp ce se afla pe partea carosabila. Polițistul trasese pe dreapta un șofer, iar din spate a venit un altul, a intrat in depașire și l-a acroșat pe omul legii. ”Astazi, in jurul orei 19:20, am fost…

- Din pacate, in ciuda eforturilor facute de medici, politistul in varsta de 38 de ani a pierdut lupta cu viața doua saptamani de spitalizare. Potrivit medicilor, tanarul a suferit trei stopuri cardiace. Doua dintre ele au fost resuscitate, al treilea insa, i-a fost fatal, relateaza Turnul Sfatului. „Din…

- Cine este polițistul din Sibiu care a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce dirija traficul. Mesajul postat pe Facebook de primarul din Cisnadie, Gheorghe Huja, in amintirea lui Radu Trihenea.

- Polițistul local in varsta de 38 de ani din Cisnadie, județul Sibiu, ranit la jumatatea lunii februarie in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatie, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer de 55 de ani, cetațean strain, a pierdut…

- Tragedia lovește din nou in Sibiu, unde un polițist, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier cumplit. Agentul, care dirija traficul pe drumul dintre Sibiu și Cisnadie, a fost lovit de o mașina in timpul serviciului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva…

- Un polițist local din Cisnadie lupta pentru viața lui, dupa ce a fost, marți seara, victima unui accident rutier. Barbatul dirija traficul intr-o zona cu risc crescut de inundații, cand a fost lovit in plin de un șofer, cetațean strain. In urma impactului, polițistul a ajuns in stare grava la spital,…

- O adolescenta a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea pe strada, in județul Botoșani. Medicii sosiți la fața locului au gasit-o pe aceasta in coma, avand politraumatism și o fractura la glezna stanga și a fost transportata, de urgența, la spital.