Stiri pe aceeasi tema

- „Sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Postei Romane”, anunta, luni, Ministerul Muncii.Potrivit institutiei, s-au platit trei transe, astfel:transa I, reprezentand 50% din suma totala, au fost virati joi,…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, le transmite pensionarilor ca a semnat contractual pentru realizarea softului necesar recalcularii pensiilor, potrivit prevederilor Legii 360/2023. Este vorba despre 4,8 milioane de pensii aflate in plata care vor fi recalculate. ”Azi am semnat contractul…