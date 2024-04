E oficial! Pensiile vor fi livrate înainte de Paşte Pentru a asigura bunastarea pensionarilor, Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a facut cunoscut ca Guvernul a dat unda verde pentru doua acte normative in ședința de joi. Acestea permit plata anticipata a pensiilor. La cererea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a pus in mișcare un proiect de Hotarare de Guvern și un Memorandum pentru a facilita plata pensiilor inainte de sarbatorile Pascale. Banii vor fi transferați catre Poșta, pana pe 30 aprilie In același cadru al ședinței de joi, Executivul a validat cele doua acte normative, care acopera nu doar pensiile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

