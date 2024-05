Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul de politie Eduard Ionescu, director in cadrul Directiei de Informare si Informatii Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a anuntat sambata ca echipajele de ordine publica vor fi prezente, in Noaptea de Inviere, in preajma a 12.200 lacasuri de cult. „In aceasta seara, in…

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor cand se mai fac pregatiri pentru Paște. In aceasta zi, credincioșii praznuiesc ”ingroparea lui Iisus Hristos cu trupul și pogorarea la Iad, cu dumnezeirea”. Seara, credincioșii se pregatesc sa ia parte la slujba de Inviere. Sambata Mare este ziua in…

- Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș (OMD Maramureș), cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al Primariei Targu Lapuș, se pregatește sa ofere o experiența de neuitat iubitorilor de gastronomie și tradiție. Sub denumirea „Gustari in Maramureș”, evenimentul invita publicul…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu Sursa articolului: Presedintele Klaus Iohannis, impreuna cu sotia sa, la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica…

- In jur de 2.000 de credinciosi romano-catolici, dar si reformati, greco-catolici si ortodocsi au participat, sambata seara, la traditionala Procesiune de Inviere de la Targu Mures, care a pornit din fata Bisericii „Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al…

- Aceasta a pornit din fața Bisericii "Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al XVIII-lea, si s-a desfasurat in centrul orasului. Preotii si enoriasii au inconjurat Piata Trandafirilor, purtand lumanari aprinse in maini, cantand cantece despre Inviere, dupa…

- Vineri, 22 martie, incepand cu ora 11.00, Centrul Cultural Pastoral „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Sighetu Marmației, va gazdui Expoziția de Icoane „Chipuri din veac, in veci”, ediția a VIII-a, inchinata Duminicii Ortodoxiei. Evenimentul este organizat de Sectorul Patrimoniu sacru și Pictura bisericeasca…

- Vrei sa petreci timp de calitate alaturi de cei mici, in care sa explorați locuri fascinante? Iți propunem aceste 3 destinații pentru o escapada in familie. Muzeul ASTRA, Sibiu Daca planuiești un city-break la Sibiu alaturi de cei mici, asigura-te ca nu ratezi o vizita la Muzeul ASTRA, cel mai mare…