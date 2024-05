Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava care aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim a aterizat, in aceasta seara, in Romania. Avionul a aterizat la ora 18.23, potrivit antena3.ro. Delegația care aduce Sfanta Lumina de la Ierusalim il are in frunte pe parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

- Lumina Sfanta a fost aprinsa, astazi, la Ierusalim, la ora 14.13. Pastrand tradiția inițiata de Prea Fericitul Patriarh Daniel in anul 2009, Lumina sfanta va fi adusa si la Bucuresti de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie. Va fi oferita…

