- Turcia a suspendat joi relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului.

- Politia americana a efectuat zeci de arestari joi, dupa ce a patruns in tabara protestatarilor pro-palestinieni instalata la Universitatea California (UCLA) din Los Angeles. Potrivit presei locale, zeci de ofiteri au ajuns in tabara universitara si s-au confruntat cu rezistenta a sute de protestatari…

- Presedintele american Joe Biden „sustine libertatea de exprimare, dezbaterea si nediscriminarea” in universitati, anunta Casa Alba, in contextul unor manifestatii tensionate in campusurile americane impotriva razboiului Israelului in Fasia Gaza, relateaza AFP.

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant pleaca duminica in Statele Unite pentru discutii, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cei doi aliati din cauza razboiului din Fasia Gaza, scrie AFP, citat de AGERPRES. Yoav Gallant se va intalni in special cu omologul sau, Lloyd Austin, secretarul…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, ”peste 25.000” de femei si copii palestinieni au fost ucisi, estimeaza seful Pentagonului si spionajul american, relateaza AFP, citat de news.ro. Aceasta este prima estimare independenta, in contextul in care Ministerul Sanatatii al Hamas a fost cel care…

- In perioada 23-25 februarie, la Craiova a avut loc Conferința Intersindicala Naționala, la care au participat reprezentanții sindicatelor din invațamant superior, cercetare științifica, telecomunicații, sanatate, fermieri impreuna cu colegi din Franța și Spania. Cu aceasta ocazie, a fost dezbatuta tema…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a continuat vineri sa acuze Israelul de „genocid” impotriva palestinienilor din Fasia Gaza, dupa ce a declansat recent o criza diplomatica comparand ofensiva israeliana impotriva Hamas cu Holocaustul

- Comisia Europeana a salutat adoptarea de catre Consiliul UE a celui de-al 13-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, la implinirea a doi ani de cand Rusia a declanșar razboiul impotriva Ucrainei. 106 persoane si 88 de entitati au fost incluse pe lista sancțiunilor, UE depasind pragul global de 2.000…