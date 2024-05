Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intrat marți seara in Universitatea Columbia din New York, unde o cladire era ocupata de aproximativ 24 de ore de studenții care protesteaza fața de razboiul din Fașia Gaza și care au refuzat sa demonteze corturile instalate in campus, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Marți…

- Statele Unite impiedica dezvoltarea Chinei, a declarat vineri ministrul de externe Wang Yi in timpul discutiilor cu omologul sau american Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Beijing, care are ca scop aplanarea diferendelor comerciale si politice dintre cele doua superputeri, relateaza News.ro.

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa voteze, vineri, in privinta cererii statului palestinian de a fi primit ca membru cu drepturi depline al organizatiei, au declarat mai mulți diplomați pentru Reuters. Se asteapta ca Statele Unite, aliate cu Israelul, sa blocheze demersul, deoarece acesta ar…

- Ambasada Republicii Moldova la Washington DC a confirmat decesul lui Ștefan Sprinceanu, tanar originar din Republica Moldova, fiul avocatei Natalia Sprinceanu. Tanarul a suferit un atac de cord, dupa ce a fost electrocutat de polițiști in urma unor altercații intr-o benzinarie din Carolina de Sud.

- O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost batuți crunt pe bulevardul Tomis din Constanța, miercuri seara, 10 aprilie, in urma unui conflict spontan. Agresorul este un barbat de 37 de ani, care a fost luat in custodia Poliției, iar ulterior a fost lasat in libertate.UPDATE ora 10.40: Pentru…

- Taylon Nichelle Celestine, in varsta de 22 de ani, a plecat, luni, dintr-un hotel din Florida nu inainte de a spune personalului ca este indrumata de Dumnezeu sa traga cu arma din cauza eclipsei de soare. Ulterior, tanara a fost reținuta dupa ce a impușcat doi șoferi pe autostrada 10 din Florida, relateaza…

- Parinții au fost cei care l-au scos pe micuț din bazin și au sunat de urgența la 112. La sosirea echipajului, copilul era in stare de inconștiența.Dupa mai multe manevre de resuscitare, minorul a fost declarat decedat. Polițiștii au deschis acum o ancheta pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

- O femeie in varsta de 88 de ani si un barbat, de 57 de ani, mama si fiu, au fost descoperiti decedati, intr-un apartament de pe strada Aleea Carpati din Targu Mures, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 16,10, Politia municipiului Targu Mures…