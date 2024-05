Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis sambata 14 palestinieni in timpul unui raid in Cisiordania ocupata, iar un sofer de ambulanta a fost omorat in timp ce mergea sa preia ranitii dintr-un atac separat al colonistilor evrei violenti, au spus autoritatile palestiniene, citate de Reuters, potrivit news.ro

- Doi palestinieni au fost ucisi ieri in confruntarile cu colonistii evrei din Cisiordania, confruntari extrem de violente, potrivit armatei israeliene, scrie France Presse. Acestea au fost declanșate in weekend de asasinarea suspecta a unui adolescent evreu, informeaza Rador Radio Romania.

- Firma Digital Slots din Lugoj se ocupa de jocuri de noroc. Compania are mai multe de lucru in țara, printre care și la Gherla și Dej. La locațiile din Gherla pacanelele nu erau conectate la sistemul Oficiului Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) așa ca angajații achitau caștigurile daca aveau sau nu…

- Organizatia neguvernamentala World Central Kitchen (WCK) a anuntat marti ca sapte dintre angajatii sai au fost ucisi intr-o lovitura aeriana in Gaza, si ca a decis suspendarea activitatilor sale in regiune, relateaza AFP.

- Aparatul de securitate al Chinei are o reputație care nici macar nu se apropie de termenul „dragalaș”, dar cel mai popular ofițer de poliție al țarii face furori pe rețelele de socializare tocmai datorita acestui atribut. Fuzai, catelușul Corgi care a furat inima internauților, este un caine polițist…

- Patru persoane au fost ucise in operatiuni ale armatei israeliene in Cisiordania, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Ramallah, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres. Media palestiniene au raportat ciocniri intre militanti palestinieni si armata la Jenin, un bastion al militantilor, cu…

- Trei medici de la spitalul Nasser din sudul Fașiei Gaza au oferit pentru BBC marturii despre reținerea lor de catre armata israeliana in cursul unei descinderi, la jumatatea lunii februarie, și perioada petrecuta in custodia IDF in timpul careia, spun aceștia, au fost batuți și umiliți.

- Armata israeliana a efectuat un raid intr-un oraș din Cisiordania de langa Jenin, reținand mai mulți barbați și distrugand o casa, au declarat marți (13 februarie) locuitorii palestinieni. Potrivit presei locale, armata a inconjurat o casa ce aparținea familiei Irshid din satul Sir. Mai mulți palestinieni…