Tancul K-2 „Black Panther", care va intra in dotarea Forțelor Terestre in cadrul Programului „Tanc principal de Lupta" al Ministerului Apararii, este testat prin trageri demonstrative care se desfașoara la Poligonul „Smardan". Potrivit „Pro Patria MApN", la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta „Smardan", situat la 15 km de Galați, au loc trageri demonstrative cu […]