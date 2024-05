Stiri pe aceeasi tema

- Traditii gastronomice si culturale din 15 tari asiatice vor fi prezentate, de vineri pana duminica, la cea de-a patra editie a Asian Food Fest, festival dedicat bucatariilor asiatice care va avea in Parcul Titan din Capitala. Evenimentul, care se va desfasura in zona Calul Titanilor si Scena Mare, va…

- Asociația Banca Regionala Pentru Alimente anunța deschiderea unui apel catre tinerii din Turda pentru a se alatura echipei de voluntari in cadrul programelor educaționale de combatere a risipei alimentare. Cu o dorința puternica de a educa și de a face o schimbare pozitiva in comunitate, Asociația cauta…

- Pe baza datelor disponibile in Google Maps, clubul copiilor, din țara, a intocmit un clasament cu cele mai bine cotate gradini botanice și parcuri dendrologice, aflate pe teritoriul Romaniei. Potrivit harții, in județul Hunedoara, cu evaluarile cele mai mari date de recenzii, parcul Giardini…

- S-a aflat ce le-a spus Mirel, criminalul din Timișoara, parinților lui astazi, in ziua in care Andreea va fi condusa pe ultimul drum. Regreta sau nu tanarul fapta care a ingrozit Romania. Studentul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se afla daca a avut discernamant zilele trecute, in momentul…

- Ionuț Razvan Mihai, un student la Facultatea de Inginerie din Galați, a dezvoltat un program prin intermediul caruia pot fi evaluate rapid și precis distrugerile suferite de imobile in timpul unui conflict armat, dar ofera și o estimare a costurilor pentru refacerea sau reconstrucția acestora

- Armata Romana este pe punctul de a face un pas extrem de important. Mai exact, se pregatește pentru achiziția a 54 de obuziere. Acestea sunt vehicule blindate, de care militarii noștri au mare nevoie. Conform autoritaților, este pentru prima data cand are loc o astfel de achiziție. Armata Romana cumpara…

- Echipa feminina de tenis de masa care reprezinta Romania la Campionatul Mondial a dominat grupa in care a fost repartizata. Astfel, mureșeanca Bernadette Szocs și coechipierele sale s-au clasat pe primul loc și au avansat direct printre primele 16 țari din concursul feminin. Tricolorele au bifat luni,…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Portugalia cu 3-0, vineri, in primul sau meci din Grupa B a Campionatelor Mondiale de tenis de masa pe echipe de la Busan (Coreea de Sud). Eduard Ionescu a fost invins de Marcos Freitas cu 3-2 (7-11, 11-3, 8-11, 14-12, 13-11), dupa un meci foarte…