- Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au facut miercuri o percheziție in București, intr-un dosar de tentativa la talharie calificata și tentativa la distrugere prin incendiere.Un barbat mascat a intrat intr-o casa de amanet din București și a introdus o sticla cu benzina…

- Caz controversat in Arad, acolo unde un medic ortoped a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de cannabis. Cadrul medical urma sa plateasca 2.000 de euro pentru substanța interzisa. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore pentru trafic de droguri.

- Operațiune spectaculoasa, aseara, a polițiștilor antidrog de la BCCO Timișoara – un medic a fost prins in flagrant cand primea nu mai puțin de 20 de kilograme de droguri. Primul pas a fost facut cand din investigații a reieșit ca un transport important de cannabis urmeaza sa soseasca in Romania. Cand…

- O veste grea s-a abatut, pe finalul anului 2023, asupra lumii artistice din Romania. Un apreciat actor a murit, la varsta de 54 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții Teatrului Nottara, din Capitala, instituție de cultura din echipa careia a facut parte actorul, timp de peste 25…

- ”In ultimele 24 de ore, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.921 de evenimente, 3.264 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.657 circumscrise situatiilor de urgenta. La nivelul structurilor de politie au fost semnalate 861 de posibile infractiuni, 17% dintre acestea…

- Un roman dat in urmarire internationala de catre autoritatile judiciare din Germania, fiind suspectat de comiterea mai multor furturi, a fost prins in orasul sau natal, Craiova. El a fost depistat in trafic si incarcerat. Romanul, in varsta de 38 de ani, originar din Craiova, este cercetat…