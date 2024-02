EXCLUSIV Medic ortoped, prins în flagrant când primea 20 kg de droguri Operațiune spectaculoasa, aseara, a polițiștilor antidrog de la BCCO Timișoara – un medic a fost prins in flagrant cand primea nu mai puțin de 20 de kilograme de droguri. Primul pas a fost facut cand din investigații a reieșit ca un transport important de cannabis urmeaza sa soseasca in Romania. Cand pachetele in care erau […] Articolul EXCLUSIV Medic ortoped, prins in flagrant cand primea 20 kg de droguri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

