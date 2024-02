EXCLUSIV Medic ortoped, prins în flagrant în timp ce primea 20 kg de droguri Operațiune spectaculoasa, aseara, a polițiștilor antidrog de la BCCO Timișoara – un medic a fost prins in flagrant cand primea nu mai puțin de 20 de kilograme de droguri. Primul pas a fost facut cand din investigații a reieșit ca un transport important de cannabis urmeaza sa soseasca in Romania. Cand pachetele in care erau […] Articolul EXCLUSIV Medic ortoped, prins in flagrant in timp ce primea 20 kg de droguri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un doctor ortoped a ajuns in vizorul anchetatorilor, intr-un caz cu amanunte greu de imaginat. Din primele informații, acesta a fost prins in flagrant in cadrul unei operațiuni a procurorilor. Astfel, un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de cannabis pentru…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de cannabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri, relateza News.ro.Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri. Potrivit News.ro, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului…

- Medicul specialist ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis, fiind reținut pentru 24 de ore. Pentru aceasta cantitate, medicul urma sa plateasca 2.000 de euro, potrivit News.ro.Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de cannabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri.

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a trei persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și…

- Un medic ortoped aradean a fost prins cu 20 de kilograme de cannabis intr-o benzinarie din Micalaca de catre politistii de la BCCO Timișoara. Operațiunea... The post Medic ortoped aradean, prins in flagrant cand primea 20 kg de droguri la o benzinarie din Micalaca appeared first on Special Arad · ultimele…

- Operațiune spectaculoasa, aseara, a polițiștilor antidrog de la BCCO Timișoara – un medic a fost prins in flagrant cand primea nu mai puțin de 20 de kilograme de droguri. Primul pas a fost facut cand din investigații a reieșit ca un transport important de cannabis urmeaza sa soseasca in Romania. Cand…