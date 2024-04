Stiri pe aceeasi tema

- Cu toata scaderea dramatica a natalitații, parinții de copii mici au in continuare dificultați in a gasirea unui loc intr-o creșa. Cei care reușesc sunt considerați norocoși și invidiați in comunitate. „Nenorocoșilor” le ramane varianta creșelor particulare, atunci cand bugetul permite și doar acolo…

- Masurile ecologice nu ar putea fi respectate fara implicarea comunitații, fara o educație ecologica pe ințelesul tuturor și fara echipamentele necesare. Coșurile și pubelele devin astfel esențiale pentru o bucatarie organizata, pentru o curte ingrijita, un oraș mai curat și o lume mai sanatoasa.Coșurile…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 19-28 martie, indica faptul ca romanii sunt preocupați in primul rand de propriile venituri, in timp ce subiecte precum apararea, educația și starea drumurilor se afla pe locuri codașe. Intrebați care sunt principalele probleme care ar trebui…

- O asociație care este reprezentata doar din directori și-a propus sa transforme un oraș al țarii, intr-un spațiu educativ imparțit in șase mari domenii de activitate: invațamant-educație, cultura, sanatate, antreprenoriat, justiție și jurnalism.

- Guvernul Romaniei are o veste buna pentru parinții cu copii mici. Incepand cu luna aprilie a.c., valoarea tichetelor de creșa va fi majorata , o masura care vine in sprijinul familiilor cu copii mici și incurajarii accesului la educație timpurie de calitate pentru aceștia. Valoarea sumei lunare acordate…

- Te intrebi daca merita sau nu sa investești in a achiziționa jocuri de societate? Fie ca sunt pentru copii sau pentru adulți, jocurile de societate iți pot aduce o serie de beneficii. Principalul lor scop, așa cum sugereaza și numele, este acela de a facilita socializarea, insa, in afara de acest aspect,…

- S-a lansat apelul de proiecte „Formarea profesioniștilor din educația timpurie”, finanțat prin PNRR. Se aloca peste 14 milioane de euro pentru formarea personalului din creșe și gradinițe, astfel incat sa se asigure servicii de educație timpurie de calitate copiilor de pana la 6 ani! Sunt prevazute…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o intrevedere cu omologul sau Miguel Cardona, Secretar pentru Educație al Statelor Unite, și Cindy Marten, Secretar Adjunct. Discuțiile s-au axat pe politicile și programele privind formarea abilitaților de literați