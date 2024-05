Stiri pe aceeasi tema

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas spune ca Statele Unite sunt singurele care ar putea sa opreasca Israelul sa atace orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, adaugand ca se așteapta ca asaltul sa aiba loc in urmatoarele zile, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian.„Facem apel la Statele Unite…

- „Armata israeliana este pregatita pentru partea operaționala și pentru evacuarea populației”, potrivit comunicatului, care nu ofera alte detalii despre aceasta operațiune anunțata de mult timp, impotriva careia Statele Unite și ONU au avertizat in repetate randuri, potrivit AFP.TBenjamin Netanyahu promite…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…

- Statele Unite au propus un proiect alternativ de rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care solicita o incetare temporara a focului in razboiul dintre Israel și Hamas și se opune unei ofensive terestre israeliene majore in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, ultimul refugiu al…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…