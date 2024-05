Stiri pe aceeasi tema

- Balenele gigantice sei (Balaenoptera borealis), care au disparut din apele din largul coastelor Patagoniei in urma cu un secol din cauza vanatorii excesive, au inceput sa reapara in aceste ape, fapt care demonstreaza modul in care speciile isi pot reveni daca sunt luate masuri adecvate.

- Epicentrul cutremurului a fost localizat in apele japoneze, la aproximativ 80 de kilometri de Minamisoma, in prefectura Fukushima.Cutremurul a fost inregistrat la ora 12.16 si a fost precedat cu o ora mai devreme de un seism cu magnitudinea 4,4.Presa locala nu a raportat pagube imediate sau victime.…

- Oamenii de știința sud-africani au dovedit existența cirtiței aurii de Winton, care o lunga perioada de timp a fost considerata disparuta. Specialiștii de la Universitatea din Pretoria au reușit sa confirme existența mamiferului prin folosirea unei noi metode de analiza a ADN-ului mediului. Aceasta…

- Oamenii de știința de la New England Aquarium (NEAQ) din Boston au inregistrat apariția rara a unei balene gri in largul coastei atlantice a Americii de Nord. Balenele gri nu au mai fost vazute in Oceanul Atlantic de peste 200 de ani. Aceste animale locuiesc in prezent in Oceanul Pacific și foarte rar…

- Aeronava Sikorsky S-92 operata de Bristow Norvegia se afla intr-o misiune de antrenament de cautare și salvare, miercuri, cand a avut loc accidentul, au spus oficialii norvegieni, relateaza Reuters .Potrivit poliției, cei șase membri ai echipajului au fost recuperași cu toții din mare de catre salvatori,…

- Aeronava Sikorsky S-92 operata de Bristow Norvegia se afla intr-o misiune de antrenament de cautare și salvare, miercuri, cand a avut loc accidentul, au spus oficialii, relateaza Reuters .Potrivit poliției, cei șase membri ai echipajului au fost recuperași cu toții din mare de catre salvatori, dar unul…

- Cercetatorii de la Universitatea din Texas din El Paso au petrecut șase saptamini in cautarea pasarii rare cu creasta galbena (Prionops alberti) in jungla din Republica Democratica Congo. Pina in prezent, Coiful cu cresta galbena nu mai fusese vazut de aproape doua decenii, din care cauza a fost considerat…

- Autoritatile din Nicaragua si echipe de voluntari au eliberat weekendul trecut sute de pui de broasca testoasa pe coastele acestei tari de la Oceanul Pacific, ca parte a eforturilor guvernului local de a proteja speciile pe cale de disparitie, informeaza Reuters. In rezervatia naturala Rio Escalante…