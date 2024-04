Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a felicitat-o pe FCSB, noua campioana a Romaniei. Titlul a fost adjudecat matematic chiar dupa victoria din meciul cu Farul, scor 2-1. FCSB este cea mai „grabita” campioana de la introducerea sistemului cu play-off și play-out. Bucureștenii au cucerit titlul chiar la finalul meciului cu Farul,…

- Gigi Becali a declarat, sambata seara, dupa ce FCSB a castigat titlul, ca trebuie neaparat sa aduca la echipa sapte sau opt jucatori, deoarece doreste ca in sezo ul viitor echipa sa ajunga in cupele europene cat mai departe.

- CSM CSU Constanta a castigat in premiera titlul de campioana nationala, dupa ce a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 71-56 (19-13, 18-11, 17-8, 17-24), marti seara, in deplasare, in al treilea meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin.Intr-o postare publica, CSM Constanta a transmis…

- Al treilea turneu final al Campionatului Național de polo juniori U15 (nascuți 2008-2009 sau mai mici) desfașurat la starșitul saptamanii trecute la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” a certificat ceea ce se știa deja.