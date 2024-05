Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au preluat controlul asupra partii palestiniene a punctului de trecere Rafah, de la granita cu Egiptul, in sudul Fasiei Gaza, informeaza The Times of Israel. Armata israeliana a confirmat ca Brigada sa blindata 401 a capturat marti dimineata partea dinspre Gaza a punctului de trecere…

- Fortele armate ale Israelului au inceput sa evacueze civilii palestinieni din Rafah inainte de un asalt iminent asupra orasului din sudul Fasiei Gaza, de la granita cu Egiptul. 1,5 milioane de palestinieni traiesc in acea regiune! Evacueaza oamenii de la cartierele periferice Acțiunile se concentreaza…

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o „zona umanitara” din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP. Potrivit unui comunicat…

- Armata israeliana a ordonat luni ca zeci de mii de persoane din orașul Rafah, situat in sudul Fașiei Gaza, sa inceapa sa plece, semnaland ca o invazie terestra promisa de mult timp ar putea fi iminenta. Anunțul a complicat eforturile de ultima ora ale mediatorilor internaționali, inclusiv ale directorului…

- Palestinienii din zonele estice ale orașului Rafah au fost indemnați, luni, de armata israeliana sa se mute intr-o „zona umanitara" din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de un asalt asupra localitații din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP, citate de…

- Liderii Australiei, Canadei si Noii Zeelande, aliate ale Washingtonului, au avertizat joi Israelul cu privire la o operatiune terestra „catastrofala” in orasul Rafah, in sudul Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. Cerand guvernului lui Benjamin Netanyahu „sa nu urmeze aceasta cale”, cele trei tari…

- O serie de lovituri aeriene israeliene in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste…