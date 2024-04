Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters. Galușcenko a spus pe Telegram ca atacurile rusești au vizat regiunea Dnipropetrovsk din centrul…

- Rusia a declarat, duminica, ca aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a Congresului american a unui sprijin suplimentar pentru Ucraina de 60,84 miliarde de dolari a aratat ca Washingtonul se scufunda mai adanc intr-un razboi hibrid cu Rusia, razboi care se va sfarsi printr-o umilinta similara cu…

- Rusia a lansat in cursul nopții un amplu atac aerian cu rachete de diferite tipuri și drone Shahed asupra mai multor regiuni ucrainene. Apararea aeriana a distrus 57 din cele 82 de rachete și drone lansate de Rusia, a anunțat pe Telegram comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk. 39 din…

- Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.STIRIPESURSE.

- "Inamicul a atacat situri de infrastructura critica din regiune", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lisak."Scopul principal al inamicului este poporul nostru si obiective vitale ale populatiei".Lisak nu a clarificat despre ce tip de atac este vorba, dar comentatori de…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- UPDATE 15:10 Ucraina se retrage dintr-un punct strategic, pe care rușii se straduiesc sa-l cucereasca Ucraina desfașoara manevre in unele zone din orașul Avdiivka, pentru a retrage trupele in „poziții mai avantajoase”, iar in alte locuri incearca sa indeparteze trupele rusești, a declarat joi purtatorul…

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.