- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Fiul vitreg al comandantului șef al armatei ucrainene, Sirski, sprijina Rusia in conflictul cu Ucraina. Fiul oficialului ucrainean, pe numele sau Ivan, se afla in Australia, el fiind copilul adoptiv al acestuia din prima casatorie. Ivan Sirski apare intr-o filmare cu un tricou cu litera Z, in care…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in

- Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, anexata de Moscova in 2014. Trupele ucrainene s-au retras din orașul Avdiivka, situat in estul țarii, pentru…

- Armata ucraineana a anuntat vineri ca s-a retras de pe o pozitie la sud de Avdiivka, localitate din estul Ucrainei unde situatia s-a degradat considerabil in ultimele zile. Atacurile fortelor ruse s-au intensificat si Ucraina ar putea fi nevoita sa o abandoneze, transmite AFP

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Brigada Mecanizata Separata 110, care poarta numele generalului Marko Bezruchko, una dintre unitațile ucrainene care apara Avdiivka, a distribuit sambata, 20 ianuarie, o inregistrare video care arata unul dintre cele mai mari asalturi ale armatei ruse asupra acestui oraș din regiunea Donețk, scrie Ukrainska…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…