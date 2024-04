E timpul profesioniştilor şi al conducătorilor pricepuți! In anul 2024, PSD Lugoj isi doreste sa fie parte a factorului de decizie si executie in administratia locala. Am inchegat o echipa de oameni priceputi, dornici sa arate cum se construiește o administratie corecta la Lugoj, bazata pe transparența si, care, sa isi desfasoare activitatea in sprijinul tuturor cetatenilor. Impreuna am constatat, in ultimii ani, cum orașul nostru se transforma intr-un targ murdar, in paragina, cu oameni care se simt abandonati de autoritatile locale si care se confrunta cu lipsa serviciilor de calitate la utilitati, cu lipsa curateniei… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

