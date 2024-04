Stiri pe aceeasi tema

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- Grupul belgian Sonaca, un gigant in industria aerospațiala globala, a anunțat planuri pentru extinderea prezenței sale in Romania, cu o investiție semnificativa de 38 milioane de euro intr-o noua fabrica. Aceasta mișcare strategica urmeaza sa consolideze parteneriatul cu Airbus, prin susținerea noului…

- Un petic mic de teren are o valoare uriașa. Este un loc magic, dar in care oamenii nu au voie sa puna piciorul. Imaginile surprinse cu ajutorul dronelor sunt magnifice. Povestea fascinanta a locului care schimba harta țarii noastre și care este, de fapt, cel mai nou pamant din Europa. Un loc spectaculos,…

- Veste buna pentru un oraș din Romania, acolo unde se va construi o fabrica de conserve. Mulți locuitori vor putea beneficia de un loc de munca odata cu deschiderea acesteia. Unde se va inființa o fabrica de conserve In orașul Braila a luat naștere o cooperativa formata din mai mulți fermieri, alaturi…

- In 2022, compania Redivium Australia, Ecowes și Asociația SNRB au inceput discuțiile preliminare despre un parteneriat, in vederea construirii unei fabrici de reciclare a bateriilor litiu-ion in Romania. La inceputul lunii februarie 2024, cele 3 entitați au anunțat o prima investiție de 40 de milioane…

- Sondaj de opinie INSCOP Research, la comanda agenției de știri News.ro Partea I: Direcția in care se indreapta Romania, percepția asupra modului in care va evolua in urmatoarea perioada economia și modul in care se raporteaza romanii la protestele transportatorilor și agricultorilor Conform sondajului…

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa si peste jumatate spun ca in 2024 vor avea un nivel de trai mai prost decat in 2023, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

