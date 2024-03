Senator Ovidiu Puiu: România trebuie să valorifice la maximum ferestrele de oportunitate care i se deschid! Ovidiu Puiu, senator PSD: ’’Intr-un peisaj mediatic incremenit parca in calcule electorale, economia Romaniei se mișca. Nu cred sa fi vazut in 2024 vreo prognoza economica pentru Romania care sa nu arate bine sau foarte bine. Creșterea vine, pe de o parte, din stabilitatea politica de care unii au inceput sa faca haz. I-aș indemna pe aceștia sa se uite in jur la țari care nu reușesc sa gaseasca formule de guvernare și se zbat intr-un vid politic și administrativ. Nu cred ca asta e de dorit pentru Romania! Pe de alta parte, creșterea vine din investiții fara precedent: in 2023, Romania a avut cele… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

