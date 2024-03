Oportunitate unică: România ar putea deveni hub-ul perfect pentru reconstrucția Ucrainei Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, are o viziune clara: Romania ar putea deveni centrul logistic esențial pentru procesul de reconstrucție a Ucrainei. „Romania poate sa fie hub-ul logistic perfect”, a declarat Oprea, evidențiind avantajul poziției geografice. Acest avantaj nu este doar teoretic, ci și unul deja aplicat. O parte semnificativa a exporturilor ucrainene de cereale trece deja prin Romania. Avantajul geografic Oprea subliniaza: „Geografia ne e prietena.” Aceasta nu este doar o declarație de orgoliu național, ci un fapt practic, avand in vedere Portul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

