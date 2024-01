Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul in care se va confirma ca transportatorii din Ucraina beneficiaza de linii speciale și preferențiale pentru descarcarea produselor, evitand astfel cozile obișnuite. Declarandu-se preocupat de posibilele practici discriminatorii in cadrul portului, Grindeanu a subliniat ca anumite camioane sunt chemate…