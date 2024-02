Polonezii vor să controleze toate livrările de cereale din Ucraina care le tranzitează țara Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala impotriva politicilor UE, inclusiv a celor care permit importurile de cereale ieftine din Ucraina. Vineri, fermierii polonezi au inceput sa blocheze drumurile din intreaga tara si punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Ei au anunțat greva generala timp de o luna, in semn de protest fata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

