Protestele fermierilor au ajuns la Schengen. „Reguli egale pentru toţi agricultorii europeni” Miercuri, a fost o noua zi de proteste pentru fermierii din Europa, din Grecia, Bulgaria, pana in Spania și Luxemburg. Agricultorii și-au strigat nemulțumirile fața de noile politici cu privire la mediu susținute de autoritațile de la Bruxelles, dar și fața de concurența marfurilor ucrainene sau fața de tratatul MERCOSUR. Fermierii germani, belgieni, francezi si luxemburghezi au ocupat, miercuri, cu tractoarele un pod care leaga Germania de Luxemburg si au organizat in orasul Schengen o conferinta de presa. De aici, au transmis Bruxelles-ului nemultumirile lor comune. Circa 200 de tractoare au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii spanioli se pregatesc sa blocheze orașul Barcelona cu o mie de tractoare, iar forțele de ordine sunt in alerta. Fermierii spanioli au blocat, de asemenea, intrarea in portul Castellion din regiunea Valencia, informeaza Digi24. Peste 1.000 de fermieri se indreapta spre Barcelona din mai multe…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Fermierii romani au, in esența, aceleași probleme ca și fermierii din Franța, din Germania, din Belgia, din Italia, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, in marja participarii la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Klaus Iohannis: Nu putem…

- Video | Fermierii francezi nu se joaca de-a protestele! Guvernul a trimis vehicule blindate pentru a proteja o piata angro din ParisGuvernul francez a trimis miercuri vehicule blindate pentru a proteja o piata angro de produse alimentare din Paris, intr-un semn de escaladare a tensiunilor, in timp…

- Fermierii au blocat autostrazi din Franța și Belgia, iar protestele s-au extins si in alte parti ale Europei. Agricultorii spanioli si italieni au anuntat ca se alatura miscarii de protest, care a lovit si Germania. Guvernul francez a scos blindatele pentru a proteja Parisul, relateaza Reuters.

- Potrivit asociației industriale ACEA, peste 1,5 milioane de mașini electrice noi au fost inmatriculate in UE in 2023, cu 37% mai multe decat in 2022. Inmatricularile de vehicule diesel au ramas urma. Cel mai popular model, indiferent de sistemul de propulsie, a fost Tesla Model Y, scrie Electrive. Potrivit…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Pentru unii agricultori europeni, care se confrunta deja cu dificultați, a plati costurile poluarii provocate de ferme este prea mult, notaza The Guardian intr-o analiza a valului de proteste din ultima perioada in randul fermierilor din mai multe țari. Iar pe fondul acestor nemulțumiri s-au inmulțit…

- Romania a fost singurul mare producator auto din top 10 producatori auto din Uniunea Europeana unde producția a scazut, in primele noua luni ale anului, arata un raport realizat de Asociația Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA). In primele trei trimestre din 2023, UE a fabricat peste noua…