Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat: PSD Alba și-a lansat echipele de candidați pentru Consiliul Județean și pentru cele 78 de localitați din județ Comunicat de presa: Cu buna credința, pentru oamenii din Alba: PSD și-a lansat echipele de candidați pentru Consiliul Județean și pentru cele 78 de localitați din județ. Partidul…

- Comunicat de presa Europarlamentar Victor Negrescu, coordonator PSD Alba: Oamenii din Apuseni au nevoie de fapte. DN 74A, surpat in urma ploilor, consolidat și reparat pana la sfarșitul lunii mai Europarlamentar Victor Negrescu, coordonator PSD Alba: Oamenii din Apuseni au nevoie de fapte. DN 74A, surpat…

- Comunicat de presa USR Alba Iulia: Emil Popescu – Galbenul Cal Troian USR Alba Iulia: Emil Popescu – Galbenul Cal Troian In momentul in care s-a alaturat USR, viceprimarul Popescu a fost primit cu incredere și deschidere, iar organizația a crezut in capacitatea sa de a contribui la o politica locala…

- Comunicat de presa Beniamin Todosiu: Alternativa pentru Alba va exista Comunicat de presa Beniamin Todosiu: Alternativa pentru Alba va exista In 2018, alaturi de o mana de oameni, am fondat USR Alba, din dorința de a crea o alternativa reala la clasa politica locala. Eram scarbit de baronii locali și…

- Comunicat de presa: La 10.000 de semnaturi stranse pentru scaderea tarifelor la apa, PNL Alba nu mai rezista presiunii și vandalizeaza corturile PSD La 10.000 de semnaturi stranse pentru scaderea tarifelor la apa, PNL Alba nu mai rezista presiunii și vandalizeaza corturile PSD La 10.000 de semnaturi…

- Coada la cortul PSD din Cugir pentru semnarea petiției de reducere a tarifelor la apa și canalizare Sute de locuitori din Cugir au semnat, in cateva ore, petiția inițiata de organizația locala a PSD Alba și Corneliu Mureșan, care vizeaza reducerea tarifelor la apa potabila și canalizare. La cortul organizat…

- Comunicat de presa | USR Alba Iulia și-a ales o noua conducere. Bogdan Dogar este noul președinte al organizației locale Comunicat de presa | USR Alba Iulia și-a ales o noua conducere. Bogdan Dogar este noul președinte al organizației locale Membrii USR Alba Iulia și-au ales o noua conducere, in funcția…