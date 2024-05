Stiri pe aceeasi tema

- Narcis a fost victima unui barbat periculos, care l-a batut crunt in apropierea unui club și l-a lasat mutilat pe viața. La trei ani de la ororile prin care a trecut, tanarul vrea sa se faca dreptate, iar agresorul sau sa plateasca pentru ce a facut. Narcis și mama lui au facut declarații ingrozitoare.

- Doi hoți romani imbracați in Mickey și Minnie Mouse, au fost prinși in Italia! Cei doi tineri se deghizau in aceste doua personaje și furau de la parinți și copii. Iata ce se știe despre ei, dar și unde au fost prinși de autoritați!

- Simfonia Lalelelor, organizata anual din 1978, reprezinta unul dintre reperele de identitate ale Piteștiului, la fel cum sunt și culoarea violet, driblingurile lui Dobrin sau Dacia. Doar in pandemie, in 2020 și 2021, festivalul a luat pauza. Anual, Parada Florilor, o defilare cu costume, pe aleea pietonala…

- Un Centru de zi pentru copii aflați in situație de risc de separare de parinți a fost dat in folosința in comuna Varfu Campului din județul Botoșani. Proiectul a fost realizat cu fonduri europene și are o valoare totala de 100 de mii de euro. Cu acești bani, autoritațile locale au reabilitat și modernizat…

- In primele trei luni ale anului 2024, au apelat la serviciul de telemedicina ALOPEDI, aproape 3.700 de parinți. Serviciul ALOPEDI 0364-917 este gestionat de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii și este destinat obținerii sfaturilor medicale pediatrice prin telemedicina.Majoritatea…

- Elevii din instituțiile de invațamant general se bucura de vacanța de primavara, in perioada 08-12 martie. In acest context, responsabilii din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primariei Chișinau vin cu o serie de reguli și recomandari pentru parinți.

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea: La data de 27 februarie a.c., un barbat din comuna Jariștea a sesizat plecarea voluntara a concubinei sale CIOBANU VALERICA, in varsta de 32 de ani, impreuna cu cei 4 copii minori, respectiv: VASILE SIMONA, in varsta de 14 ani, VASILE AMALIA…

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.