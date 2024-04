Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a indicat sambata dimineata ca „studiaza” o contra-propunere israeliana in vederea unui armistitiu in luptele din Fasia Gaza si a eliberarii ostaticilor, transmite AFP. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial din partea ocupatiei sioniste la pozitia noastra, care…

- Hamas a redus cu mai mult de jumatate numarul ostaticilor pe care este dispusa sa ii elibereze in prima faza a unui acord de incetare a focului, a declarat o sursa israeliana apropiata negocierilor, potrivit CNN, citat de News.ro.In ultima sa contrapropunere, Hamas s-a oferit sa elibereze mai putin…

- Dupa ce duminica armata israeliana a anunțat retragerea parțiala din sudul Fașiei Gaza, la Cairo a inceput o noua runda de negocieri vizand ajungerea la un acord de incetare a focului in schimbul eliberarii ostaticilor israelieni rapiți de Hamas in atacul pe care l-a lansat la 7 octombrie anul trecut.…

- Hamas este acum gata sa fie de acord cu o incetare a focului de 6 saptamani, impreuna cu schimbul de ostatici contra deținuți, anunța France Presse, citand un responsabil al mișcarii islamiste palestiniene. In cadrul acestei incetari a focului ar putea fi eliberați 42 ostatici israelieni – femei, copii,…

- Parlamentul European a votat joi, pentru prima oara de la declanșarea conflictului, in favoarea unei rezoluții privitoare la situația din Fașia Gaza și la faptul ca exista riscul imediat al foametei generalizate in enclava. Parlamentul European, considerand ca Israelul a intarit și mai mult blocada…

- Doua zile de discuții la Cairo intre Hamas și mediatorii egipteni și qatarezi in vederea unui acord de incetare a focului in Fașia Gaza au luat sfarșit marți, 5 martie, fara vreun progres decisiv, transmite Reuters din Cairo. Bassem Naim, inalt oficial al Hamas, a declarat ca mișcarea islamista palestiniana…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a declarat marți ca a dat un raspuns in privința unei propuneri de acord de incetare a focului pentru Gaza, iar Statele Unite(SUA) au spus ca cred ca este posibila o ințelegere, transmite Reuters, preluat de aktual24.ro. Detaliile privind raspunsul Hamas nu au fost…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat ca trupele israeliene au dezmembrat brigada Hamas instalata in principala localitate din centrul Fașiei Gaza, Khan Younes, finalul ofensivei desfașurate in ultimele saptamani in zona, apropiindu-se acum de Rafah, langa frontiera cu Egiptul, unde…