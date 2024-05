Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat joi ca unii comercianți au redus gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari, cerand autoritaților de control sa intervina urgent Premierul Marcel Ciolacu a adus in atenția publicului, in cadrul ședinței de Guvern de joi, o practica din ce in ce mai des…

- Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. Iar, aceasta a ajuns și in Romania. „Este in fapt o scumpire „camuflata” sub…

- Premierul il susține pe Mugur Isarescu. Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, de la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR . „Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspuns Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca statul Qatar este „un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu”, la fel cum Romania este „un factor de stabilitate recunoscut in Europa de Est”. „Statul Qatar este un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu, la fel cum Romania este un factor…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

