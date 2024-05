Ciolacu: „Guvernul se va lupta cu fenomenul shrinkflation” Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a anunțat joi, la inceputul ședinței de Guvern , cum va lupta guvernul Romaniei cu fenomenul Shrinkflation, adica reducerea gramajului unui produs fara modificarea prețului acestuia. Șeful Executivului a spus ca va fi aplicat modelul francez și cerut „tuturor autoritaților din Romania sa intervina urgent”, dupa ce „unii comercianți au scazut gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari”. Premierul a facut anunțul „Se pare ca a ajuns și la noi faptul ca unii comercianți au scazut gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

