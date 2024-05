Un tribunal din Malta a respins, luni, cererea autoritatilor romane de extradare a printului Paul Philippe al Romaniei. Un judecator maltez susține ca exista „un risc real” ca Paul de Romania sa sufere o incalcare a drepturilor sale fundamentale daca ar fi extradat, relateaza Times of Malta. Paul de Romania va ramane in arest preventiv […] The post Cererea de extradare a lui Paul de Romania, respinsa de justitia din Malta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .